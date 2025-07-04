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Дайнеко и ее муж рассказали, кого считают героем нашего времени в сфере дипломатии

Певица Дайнеко призналась, что считает Лаврова героем нашего времени
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Виктория Дайнеко и ее муж, бизнесмен Беркели Овезов восхищаются деятельностью министра иностранных дел России Сергея Лаврова и считают его героем нашего времени в сфере дипломатии. Об этом они рассказали «Пятому каналу» на закрытой презентации спектакля режиссера Алексея Франдетти «Пока горит сердце».

Певица также вспомнила недавний ролик с ним, который приобрел популярность в социальных сетях, и поделилась своим отношением к нему.

«Мне так понравилось его недавнее видео, которое сейчас очень популярно в соцсетях, на тему того, что: «Вас сейчас так сильно беспокоит наш конфликт, так представьте, что мы — это совсем другая страна. И как бы он вас так сильно волновал». Да, я, кстати, поддерживаю», — сказала она.

Исполнительница добавила, что они с супругом любят читать новости и отправлять их друг другу, чтобы обсудить.

В начале июня Виктория Дайнеко сообщила, что разрешила судебные разбирательства с бывшим мужем, музыкантом Дмитрием Клейманом. Она заключила мировое соглашение с Клейманом. Артистка намекнула, что в этом ей помог нынешний супруг, бизнесмен Беркели Овезов. Заседание проходило в Никулинском районном суде.

Ранее Дайнеко призналась, что набирает 4 кг в месяц из-за женских гормонов.

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