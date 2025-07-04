Прохор Шаляпин опроверг наличие у себя пластики, о которой сам же и заявлял

Певец Прохор Шаляпин опроверг наличие у себя пластики, о которой до этого сам же и заявлял. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

По словам Шаляпина, он не делал пластическую операцию, а видео с последствиями вмешательства в его соцсетях было инсценировкой.

«Видео на моих страницах в сети Интернет — рекламный трюк. Но планирую сделать подтяжку верхней части, а полную круговую мне рано», — добавил он.

Шаляпин добавил, что выступает только за пластику лица, а над телом, по его мнению, необходимо работать в спортзале.

Артист показал лицо после «пластической операции» в начале июня, опубликовав видеоролик с больничной койки у себя в соцсетях.

«Прохор, ты будешь выглядеть как минимум на десять лет моложе своего возраста», — обещает 41-летнему Шаляпину в ролике пластический хирург.

Ранее 69-летняя Крис Дженнер подтвердила, что сделала пластику.