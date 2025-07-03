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В Москве начались съемки новых серий «Беспринципных»

Съемки 5 сезона сериала «Беспринципные» начались в Москве
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Кинопоиск

В Москве начались съемки сериала «Беспринципные». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

В пятом сезоне Валентина перевозит из Санкт-Петербурга на Патрики вместе с собой сразу нескольких действующих лиц. Зрители снова увидят критика Георгия (Игорь Верник) с супругой Анной (Александра Ребенок), продюсера Сергея (Максим Лагашкин) со своей ассистенткой Светой (Ольга Дибцева).

Основной фокус отведется Славику (Павел Деревянко) с женой Олей (Анна Слю), генералу Хадякову (Николай Фоменко) и Валентине (Кристина Бабушкина), Паше (Павел Табаков) с Юлей (Аглая Тарасова), Аленке (Ксения Утехина) и Дарье (Ирина Пегова).

По сюжету Оля станет ментором по техникам раскрытия женственности и создания отношений. Хадяков начал подготовку к марафону, а Валя поставила перед собой новое достижение — миллиард просмотров.

Режиссерами новых серий выступили Заур Засеев и Тина Баркалая. Сценарий написали Александр Цыпкин, Екатерина Богомолова, Владимир Васильев, Илья Мотовилов, Иван Авсеенко, Юлия Абрамчик.

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