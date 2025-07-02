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Российский адвокат обнародовал требования иска к Netflix

Адвокат Кузьмин заявил, что у иска к Netflix нет коммерческих целей
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Netflix

Российский адвокат и управляющий партнер бюро МКМ Геннадий Кузьмин впервые обнародовал ключевые требования иска, поданного в Черемушкинский районный суд Москвы против компании Netflix. Сообщением об этом он поделился у себя в соцсетях.

По мнению истца, в третьем сезоне южнокорейского сериала «Игра в кальмара» была незаконно использована музыка, напоминающая композицию Микаэла Таривердиева из советского фильма «Семнадцать мгновений весны». Он подчеркнул, что у иска к международному стримингу нет коммерческих целей.

«Мы не преследуем никаких коммерческих целей. Претендовать на денежную компенсацию может только правообладатель, коими являются вдова композитора Таривердиева и Российское авторское общество. Все, что нам нужно, — остановить практику безнаказанного заимствования и плагиата, ведь мы говорим о праве на уважение к культурному наследию России. А музыка Микаэла Таривердиева — это часть нашей национальной памяти», — уверен Кузьмин.
 
Адвокат рассказал, что иск содержит сразу несколько конкретных пунктов.

«Мы подготовили заявление с четкими требованиями к платформе и соисполнителям распространения сериала», — пояснил он.

Кузьмин требует от платформы, в частности, признать факт нарушения авторских прав. Кроме того, он требует признать использование фрагмента незаконным, прекратить распространение серий с данным фрагментом на всей территории России, а также в других странах, где действует охрана авторских прав (в том числе по Бернской конвенции), а также обязать Netflix уведомить об этом всех дистрибьюторов.

«В случае удовлетворения иска платформа должна будет в течение 10 дней проинформировать всех партнеров о необходимости остановить распространение соответствующих серий и предоставить доказательства этих действий в суде», — уточнил Кузьмин.

Также он потребовал от Netflix провести музыкально-правовую экспертизу отрывка с помощью независимых специалистов в области авторского права и музыкального анализа, чтобы установить факт совпадения или производного использования оригинального произведения и оценить степень нарушения.
  
До этого стало известно, что Netflix грозит штраф около $1 млн по иску Кузьмина.

Ранее «Газета.Ru» писала о финале «Игры в кальмара».

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