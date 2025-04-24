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Звезда Comedy Woman раскрыла сумму гонорара за первые выпуски шоу

Комикесса Медведева призналась, что получала 10 тыс. рублей за Comedy Woman
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Анатолий Медведь/РИА Новости

Актриса и экс-участница Comedy Woman Наталья Медведева призналась в интервью msk1.ru, что свой первый большой гонорар она получила уже после начала съемок проекта.

«Там суммы росли плавно. Вначале вообще платили по 10 тысяч рублей за выпуск — люди в офисе в то время зарабатывали больше. А вот когда начали поступать крупные гонорары за съемки в кино и других проектах, тогда я почувствовала, что это серьезно», — поделилась знаменитость.

Медведева подчеркнула, что первые крупные суммы за съемки не «вскружили ей голову». Она сразу же начала вкладывать деньги в нужные дела. Медведева заявила, что никогда не была транжирой.

«Деньги для меня — это не про шопинг, а про безопасность и возможности», — пояснила она.

Сейчас, отметила комикесса, она считает себя обеспеченным и счастливым человеком.

«Но хотелось бы обеспечить не только себя, а и свою семью, чтобы они себя такими считали», — подчеркнула актриса.

В 2014 году актриса покинула и Comedy Woman. Сейчас в браке с юмористом, капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем она воспитывает двоих сыновей.

Ранее стало известно, что Zivert отказалась выступать на 90-летии Николая Агутина.

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