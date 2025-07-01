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Доре и Мэйби Бэйби грозит штраф за пропаганду ЛГБТ после доноса Инстасамки

Адвокат Кузьмин: певицам Доре и Мэйби Бэйби может грозить штраф до 100 тысяч рублей
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Кадр из видео/friendzonegroup/YouTube

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что грозит исполнительницам Доре и Мэйби Бэйби после доноса рэперши Инстасамки.

«Если подтвердится информация, которую опубликовала Инстасамка у себя в Telegram-канале в отношении таких артистов (не знаю, можно ли применить слово «артист» к этим людям), как Дора и Мэйби Бэйби, то указанным лицам грозит административная ответственность», — сказал он.

По словам адвоката, исполнительницам грозит штраф за пропаганду иноагентов от двух с половиной тысяч рублей. Также в ходе проверки могут выявиться и другие нарушения — например, пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений влечет за собой административный штраф до 100 тысяч рублей, пропаганда наркотических средств влечет за собой наложение административного штрафа от 4 до 5 тысяч рублей для граждан», — заключил Кузьмин.

До этого Инстасамка (настоящее имя Дарья Еропкина) обвинила Дору и Мэйби Бэйби в лицемерии и предательстве России. Исполнительницу возмутили выступления артисток на городских мероприятиях в России. Еропкина вспомнила, что в последний альбом Доры вошли каверы на треки раскритиковавшего СВО рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) и группу «Валентин Стрыкало». Мэйби Бэйби, в свою очередь, Еропкина обвинила в пропаганде «разного рода экстремистской» деятельности.

Ранее экс-участник «Смысловых галлюцинаций» выступил с последним словом.

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