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Иван Янковский о популярности после «Слова пацана»: «Весь мир мой, и я Аль Пачино»

Актер Янковский признался, что не упивался славой после выхода «Слова пацана»
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Актер Иван Янковский с юмором высказался о своей возросшей популярности после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его цитируют «Ведомости».

По словам Янковского, после «Слова пацана» он снимался в других фильмах, в других городах, и происходившее там, когда он приезжал, невозможно было описать словами.

«Кричат что-то из машин, в магазине тебя пропускают, в ресторанах бесплатно кормят. Это льстит, конечно, но при этом очень неловко на самом деле, и я этим не упивался. Не было такого: теперь весь мир мой, и я как бы Аль Пачино из фильма «Лицо со шрамом», — признается артист.

Янковский отмечает, что вовремя понял необходимость движения дальше. Заземлиться ему помог выход сериала «Преступление и наказание», которое, по мнению актера, почти никто не принял.

Также внук народного артиста СССР Олега Янковского признался в том, что «ничего не получал «по звонку» из-за известной фамилии. Дед, по его словам, приобщал артиста к «духовной жизни»: они полдня проводили вместе в храме или музее и только потом уделяли время детским развлечениям.

Ранее жена Ивана Янковского спровоцировала слухи о второй беременности.

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