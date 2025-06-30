Стало известно, кто победил в шоу «Сокровища императора»

Певица Нюша и ее сестра выиграли в шоу «Сокровища императора» и получили миллион юаней

В шоу «Сокровища императора» победила команда «фуксиков», певица Нюша и ее сестра Мария Шурочкина. Они выиграли главный приз проекта, миллион юаней (около 11 миллионов рублей).

«Мы в шоке. Мы победители. Мы обнимаем друг друга и трясемся, как мокрые котята», — призналась Нюша после объявления результатов.

Сестра Нюши Мария рассказала, что они с сестрой пришли на проект в первую очередь для того, чтобы наладить отношения. Шурочкины не верили, что дойдут до третьей серии, а в итоге стали победителями.

В финале шоу из проекта выбыла команда экстрасенса Лины Джебисашвили и ее жениха Юрия Фунтова. В суперфинале «фуксикам» пришлось сражаться с «зелеными», космонавтом Антоном Шкаплеровым и его дочерью Кристиной.

В решающем испытании участников разделили на пары. Нюша и ее соперница Кристина отвечали на вопросы викторины. посвященной второму сезону шоу «Сокровища императора». А Мария и Антон соревновались в настольной игре. В первой игре Марии удалось быстрее соорудить башенку из брусков, чем Антону. Во второй игре космонавт сравнял счет, быстрее поставив четыре кубика так, чтобы разноцветные стороны не повторялись. Мария Шурочкина одержала победу еще в двух играх, но Антон Шкаплеров быстро сравнял счет и победил в испытании, где нужно было быстрее съесть пять гусениц.

За победу в игре или правильный ответ участник делал шаг по горизонтальной лестнице, ведущей к сундуку с главным призом проекта. Но каждая ступенька состояла из двух половин: если участник прыгал на неустойчивую часть и проваливался вниз, то делал шаг назад. Нюша удачнее справилась с вопросами ведущих и удачнее Кристины передвигалась по ступенькам. Решающим стал вопрос, какую команду не дождался Михаил Галустян в шестом выпуске второго сезона. Нюша вспомнила, что это была команда Регины Тодоренко и Елены Червы, и запрыгнула на сундук с миллионом юаней.

Тогда ведущие объявили Шурочкиных победителями шоу. Михаил Галустян заметил, что выиграли те, кто умеет договариваться внутри команды.

В первом сезоне шоу «Сокровища императора» победителями стали модель и ведущая Мария Миногарова и Парур Хачатуров. 6 июля на телеканале ТНТ стартует новое реалити «Большой куш. Бангкок», где за денежный приз сразятся Джиган, Оксана Самойлова, Анна Хилькевич с мужем, Владимир Селиванов с женой и другие участники. Ведущими станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Ранее Нюша рассказала, как с нее свалилась юбка на сцене во время концерта.