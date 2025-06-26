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Слава намекнула на предательство близкого человека: «Больше не могу это терпеть»

Певица Слава пожаловалась, что ею пользуются близкие люди
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nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) намекнула в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что столкнулась с предательством близкого человека.

«С чего некоторые близкие мне люди взяли, что [мною] можно пользоваться, врать, всячески обижать?» — написала она.

Сланевская опубликовала пост с собственной фотографией. Она назвала себя очень хрупким и ранимым существом. Исполнительница попросила более бережного отношения к себе со стороны близких людей.

«Остановитесь. Я больше не могу и не буду терпеть», — подытожила исполнительница.

В комментариях интернет-пользователи поддержали Сланевскую. Они призвали артистку не волноваться из-за предательства, поскольку ее «любят миллионы».

«Красотка, на все пофиг. Вы звезда»; «Вы самая лучшая! От вас чувствуется душевность и что-то настоящее»; «Зато ты выгляишь шикарно», — написали фанаты.

Недавно Слава опубликовала в Instagram ролик со своего выступления в одном из баров и продемонстрировала интернет-пользователями навыки владения пилоном. Знаменитость подписала видео фразой: «Ну бабка жжет!»

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