Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боня рассказала, почему она имеет право распространять галлюциногенные напитки

Виктория Боня назвала шумихой для самопиара организованную против нее проверку на предмет пропаганды запрещенных веществ

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Виктория Боня в беседе с «Газетой.Ru» назвала «шумихой для самопиара» проверку на предмет пропаганды запрещенных веществ, организованную в отношении нее Генпрокуратурой, после ее рассказов в соцсетях о пользе аяуаски — отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки. Боня добавила, что употребляет отвар на территории страны, где это разрешено, поэтому законы России она не нарушает.

«Кто-то вместо того, чтобы заняться полезными делами, создает шумиху для самопиара. Я законопослушный человек и живу на территории другого государства уже больше 12 лет. Думаю, всем понятно, что в других странах я имею право делать все, что не нарушает законы этих стран. И если законы этих стран разнятся с российскими, то это совсем не означает, что я нарушаю закон в России. В Штатах, большинстве странах Европы (например, в Испании, Италии, Португалии, Черногории, Польше) аяуаска официально легализована специальными законодательными актами, а в странах Латинской Америки и Амазонии растение, из которого делают этот отвар, вообще считается священным. У меня в Испании официально зарегистрирован ретрит-центр, работающий с сакральной медициной. Какие могут быть вопросы ко мне? Все прозрачно, законно и, главное, легально. Кстати, я всегда подчёркиваю, что в России церемонии с аяуаской запрещены», — сказала она.

Боня подчеркнула, что отрицательно относится к любым вредным привычкам, в том числе и наркотикам, и много лет выступает за здоровый образ жизни.

«Я крайне отрицательно отношусь к любым наркотикам. Более того, так же отрицательно отношусь и к алкоголю, и к курению. Я пропагандирую много лет здоровый образ жизни - спорт, медитации и духовные практики. В любом случае, я готова предоставить, через моего адвоката, всю информацию, если таковая понадобится соответствующим органам. Будем разбираться», — заключила она.

Накануне стало известно, что ФБПК (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией) подозревает Викторию Боню в пропаганде запрещенных веществ. Как сообщал Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, организацию смутила реклама авторских ретритов телеведущей, в которых она рассказывает о пользе аяуаски — отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки, традиционно используемом шаманами индейских племен и местными жителями для «общения с духами».

Боня рекламирует отвар на своих курсах и приглашает всех желающих приехать в Барселону, где она проведет закрытую дегустацию аяуаски. Стоимость этого ретрита на курсах бывшей участницы «Дома-2» варьируется от €5,5 тысяч до €10 тысяч (547 тысяч – 995 тысяч рублей).

Официальная представительница ФПБК Елена Крайт попросила генпрокурора РФ провести проверку деятельности Бони, наказать ее и обязать удалить всю опубликованную рекламу галлюциногенов.

Ранее Ксения Собчак похвасталась строительством виллы на Бали за $150 тысяч.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях