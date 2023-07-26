Боня рассказала, почему она имеет право распространять галлюциногенные напитки

Телеведущая Виктория Боня в беседе с «Газетой.Ru» назвала «шумихой для самопиара» проверку на предмет пропаганды запрещенных веществ, организованную в отношении нее Генпрокуратурой, после ее рассказов в соцсетях о пользе аяуаски — отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки. Боня добавила, что употребляет отвар на территории страны, где это разрешено, поэтому законы России она не нарушает.

«Кто-то вместо того, чтобы заняться полезными делами, создает шумиху для самопиара. Я законопослушный человек и живу на территории другого государства уже больше 12 лет. Думаю, всем понятно, что в других странах я имею право делать все, что не нарушает законы этих стран. И если законы этих стран разнятся с российскими, то это совсем не означает, что я нарушаю закон в России. В Штатах, большинстве странах Европы (например, в Испании, Италии, Португалии, Черногории, Польше) аяуаска официально легализована специальными законодательными актами, а в странах Латинской Америки и Амазонии растение, из которого делают этот отвар, вообще считается священным. У меня в Испании официально зарегистрирован ретрит-центр, работающий с сакральной медициной. Какие могут быть вопросы ко мне? Все прозрачно, законно и, главное, легально. Кстати, я всегда подчёркиваю, что в России церемонии с аяуаской запрещены», — сказала она.

Боня подчеркнула, что отрицательно относится к любым вредным привычкам, в том числе и наркотикам, и много лет выступает за здоровый образ жизни.

«Я крайне отрицательно отношусь к любым наркотикам. Более того, так же отрицательно отношусь и к алкоголю, и к курению. Я пропагандирую много лет здоровый образ жизни - спорт, медитации и духовные практики. В любом случае, я готова предоставить, через моего адвоката, всю информацию, если таковая понадобится соответствующим органам. Будем разбираться», — заключила она.

Накануне стало известно, что ФБПК (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией) подозревает Викторию Боню в пропаганде запрещенных веществ. Как сообщал Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, организацию смутила реклама авторских ретритов телеведущей, в которых она рассказывает о пользе аяуаски — отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки, традиционно используемом шаманами индейских племен и местными жителями для «общения с духами».

Боня рекламирует отвар на своих курсах и приглашает всех желающих приехать в Барселону, где она проведет закрытую дегустацию аяуаски. Стоимость этого ретрита на курсах бывшей участницы «Дома-2» варьируется от €5,5 тысяч до €10 тысяч (547 тысяч – 995 тысяч рублей).

Официальная представительница ФПБК Елена Крайт попросила генпрокурора РФ провести проверку деятельности Бони, наказать ее и обязать удалить всю опубликованную рекламу галлюциногенов.

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