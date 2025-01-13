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Финалисты «Таврида.Арт» записали саундтрек к сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь»

Резиденты «Тавриды.Арт» стали саунд-продюсерами музыкального сериала
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Shutterstock/gnepphoto

Руководитель службы музыкальной индустрии «Таврида.АРТ» Анна Храмова выступила музыкальным продюсером сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», вышедший 1 января на российской платформе. Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера.

Отмечается, что саунд-продюсерами проекта, в котором используется 45 музыкальных произведений, стали резиденты «Таврида.АРТ» Илья Аноприев и Олег Сидоров.

«По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин встречаются в провинциальном русском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, танкист, только заступивший на военную службу в звании лейтенанта, а она — рафинированная «дочка миллиардера», выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей», — говорится в сообщении.

Главные роли исполнили Ника Здорик (Катя Орлова) и Сергей Городничий (Леха Данилин), а песни главных героев озвучили музыкант Женя Трофимов и участница шоу «Голос», резидент арт-кластера «Таврида» Анастасия Белявская.

Как уточнили в «Тавриде», режиссером музыкального проекта выступил Александр Карпиловский, а композитором и автором саундтрека стал Женя Трофимов. За производство сериала отвечала «НМГ Студия» совместно с компанией «Всемирные русские студии».

Напомним, проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Презентация первой серии сериала состоялась в июле 2024 года на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.Арт».

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