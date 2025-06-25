Стало известно, сколько миллионов рублей Бородина потратила на свадьбу

Основатель и руководитель event-агентства «Лавка чудес» Екатерина Акимова заявила в беседе с изданием «Абзац», что телеведущая Ксения Бородина потратила на свадьбу более 5,5 миллиона рублей.

Как отметила Акимова, торжество состоялось на самой роскошной и самой дорогой площадке Подмосковья – Villa Michetti. Стоимость ее аренды составляет около 2 миллионов рублей. Руководительница агентства добавила, что декорации обошлись знаменитости в сумму около 3 миллионов рублей.

«Стоит отметить невероятно красивое оформление от топовых московских декораторов с роскошными серебряными сферами, которые отражали небо и белоснежные полы», — рассказала эксперт.

Основательница «Лавки чудес» добавила, что Бородина купила свадебные наряды за полмиллиона рублей в сумме.

Ксения Бородина сыграла свадьбу с блогером Николаем Сердюковым 23 июня. Мужчина стал ее третьим мужем. Телеведущая также была замужем за бизнесменами Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. В браках с ними знаменитость родила дочерей — Марусю и Теону.

Ранее Бородина купила дочери лабубу за 250 тыс. рублей.