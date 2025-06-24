Лиза Моряк раскрыла, как сбрасывает лишние килограммы после родов

Актриса Лиза Моряк рассказала в беседе с порталом «Страсти», что еще не восстановилась после родов.

По словам Моряк, у нее есть восемь лишних килограммов. При этом артистка комфортно ощущает себя в своем теле. На данный момент актриса соблюдает диету. Она считает калории и ест 115 грамм белка.

«И в принципе это основное. Спортом пока не занимаюсь. Еще мало времени прошло», — поделилась артистка.

Моряк вышла замуж за режиссера Сарика Андреасяна в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В 2023 году Моряк родила Андреасяну дочь, которую назвали Элизабет. У Андреасяна есть еще двое сыновей от первого брака.

10 мая Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз. У них родилась дочь Шарлиз. По словам звезд, роды получились партнерскими, хотя супруги этого не планировали. Известно, что накануне родов Лиза Моряк спела «Катюшу» на балконе с видом на Москву.

Ранее Андреасян отреагировал на упрек в том, что постоянно снимает жену.