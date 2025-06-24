Айза о своих коварных чертах характера: «Ною, как Дубцова»

Блогерша Айза-Лилуна Ай (Айза Анохина, экс-супруга рэпера Гуфа) заявила в Telegram-канале, что сеансы психотерапии на многое открыли ей глаза.

По словам Айзы, раньше она не замечала, как манипулировала людьми «слезами на ровном месте». Таким образом, отметила Анохина, она ставила себя в позицию жертвы и считала себя единственной «бедной и хорошей девочкой».

«[После терапии] я перестала бояться своих коварных черт характера. <…> Я ною, как Дубцова, и мечтаю быть как Маша Шурочкина!» — уверила знаменитость.

Айза отметила, что сеансы с психотерапевтом дали ей понять, что не бывает исключительно плохих или хороших людей.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. В марте 2023 года бизнесвумен вложила два миллиона рублей в дом на острове в Индонезии. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок. Она планирует сдавать помещение в аренду.

Ранее жена Natan вспомнила, как пережила первую измену мужа.