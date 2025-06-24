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Жена Natan вспомнила, как пережила первую измену мужа: «Земля ушла из-под ног»

Жена Natan Швецова заявила, что пережила первую измену мужа после рождения сына
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Жена певца Natan, дизайнер Анастасия Швецова рассказала, что пережила первую измену мужа после рождения младшего сына Ратмира. Слова супруги артиста передает VOICE.

«Это было очень больно, как будто земля ушла из-под ног. Помню, как собирала его вещи посреди ночи и попросила уйти», — вспомнила Швецова.

По словам женщины, на их браке с Natan негативно отразился переезд пары в Москву и последующая популярность артиста. Дизайнер заявила, что муж столкнулся с «новыми людьми, соблазнами и испытаниями».

«Рождение второго сына стало для нас настоящим подарком, но отношения становились сложнее: я все больше тревожилась и пыталась контролировать, а он — чаще уходил в себя», — подчеркнула она.

Швецова отметила, что в тот момент решила простить супруга, поскольку надеялась сохранить то, «что очень дорого» для нее. Однако «трещины стали все глубже», поскольку пара не стала работать над отношениями, подытожила дизайнер.

15 октября 2024 года Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях», несмотря на то, что исполнитель был женат. Также певец целовался с Бьянкой на реалити. Позднее Natan заявлял, огорчен и разочарован своим недостойным поведением.

Ранее сообщалось, что Сердюков пригрозил Бородиной во время свадебной клятвы.

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