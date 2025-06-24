Бледанс рассказала о 20-летней дружбе с Зубковым, на которого напал лев

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о 20-летней дружбе с владельцем крымского парка «Тайган» Олегом Зубковым, на которого напал лев. Артистку цитирует aif.ru.

По словам Бледанс, в сознание ее друг пока не приходит, но его состояние стабильно. Сама она держит связь с сыном Зубкова Ярославом.

«Ждем и молимся. Я вместе со всей страной слежу за здоровьем моего друга и человека, в парках которого бывал каждый, кто, в принципе, приезжал в Крым», — говорит звезда.

Актриса отметила, что помнит открытие в Крыму парка «Сказка» — первого маленького зоопарка в Ялте, который работает и сейчас тоже. Именно тогда крымчанка Бледанс впервые и встретилась с Олегом Зубковым.

«Моему старшему сыну было столько, сколько сейчас младшему. Я думаю, что это было очень-очень давно, я думаю, лет 20 мы знаем Зубкова», — вспоминает артистка.

Нападение льва на владельца крымского парка «Тайган» произошло 22 июня около 19:00 во время кормления хищников. В результате случившегося Зубков получил серьезную травму и потерял много крови, однако смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание.

Следственный комитет сообщал, что Зубков получил множественные травмы. Лев укусил его в шею и поранил лапой. Пострадавшего прооперировали и перевели в республиканскую больницу. Врачи сообщили, что его состояние остается тяжелым, но стабильным.

СК также отметил, что нападение стало возможным из-за нарушения техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в «Тайгане» объяснили, что напавший лев действовал не из агрессии, а испугался резкого звука.