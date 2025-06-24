Лолита просит «рекомендованное Пенсионным фондом» меню в райдере

Стоимость частного выступления Лолиты Милявская составляет €70 тыс. (около 6,2 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») без учета бытового и технического райдеров. Об этом сообщает издание «Абзац».

В райдере Милявской указано, что певица предпочитает меню, «рекомендованное Пенсионным фондом». В него входят легкие закуски и напитки. Певица также особое внимание уделяет безопасности на площадке — она требует, чтобы зрители вручали ей цветы после песни «Пошлю его на…».

Милявская также просит, чтобы ей позволили полностью уединиться перед концертом. В райдере уточняется, что на двери ее гримерки обязательно должна быть надпись: «Не стучать».

С 2023 по 2025 год Лолита Милявская столкнулась с массовыми просьбами общественников запретить ее концерты после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. В январе 2025 года Лолита потребовала у активистов перестать угрожать ей и ее зрителям. Артистка делает скриншоты с угрозами и планирует передать их в Следственный комитет.

Как сообщает «Абзац», сейчас Милявская находится на каникулах до сентября. Она планирует гастрольный тур по городам России осенью 2025 года.

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