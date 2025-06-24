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Минкульт России отсудил 72 млн рублей у создателей «Вия»

«Ведомости»: суд взыскал с создателей «Вия» 72 млн рублей в пользу Минкульта
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Маринс Групп Интертеймент

Арбитражный суд Московского округа взыскал с компании ООО «РФГ корп» (она же — «Русская фильм группа», РФГ) 72 млн рублей в пользу министерства культуры. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Причиной стал иск ведомства из-за фильма «До полной луны один переход». В 2018 году Минкультуры РФ выделило РФГ 60 млн рублей на создание проекта, который так и не был реализован. Именно субсидия ведомства и стала основной частью взыскиваемой суммы.

Картина «До полной луны один переход» должна была рассказывать о событиях 1860 года, когда была проведена граница между Китаем и Россией. Съемки проекта планировали осуществить на Алтае. К сентябрю 2020 года ФРГ обязалась представить Минкульту РФ первую копию фильма, а к декабрю — акт сдачи-приемки исходных материалов в Госфильмофонд.

В апреле 2025 года владельца компании Алексея Петрухина признали банкротом и приговорили к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Компания «Русская фильм группа» была основана в 2000 году. Наибольшую известность фирма приобрела из-за фильма «Вий 3D» по мотивам повести Николая Гоголя.

Ранее стало известно, что прощание с Валентиной Талызиной пройдет в Театре Моссовета.

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