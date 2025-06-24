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Решетова о построении идеальной семьи с Тимати: «Несбывшаяся мечта»

Модель Решетова призналась, что мечтала построить идеальную семью с Тимати
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогерша Анастасия Решетова призналась в личном блоге, что мечтала об идеальной семье с детства, но ее первый опыт с рэпером Тимати оказался неудачным.

«Несбывшаяся мечта была действительно ударом для меня, но кто сказал, что у всех все получается с первого раза?» — ответила Решетова на вопрос подписчицы о том, как пережить развод.

Решетова уверила женщину, что развод — это нормально. Людям, отметила она, свойственно совершать ошибки и разочаровываться. Блогерша посоветовала интернет-пользовательнице не бояться вступать в новые отношения.

«Миллионы людей находят «свое» спустя время, имея детей и пройдя развод. Но уже, как правило, они более зрелые и готовые к здоровому и долгосрочному партнерству», — подытожила она.

В 2014 году модель Анастасия Решетова стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России» и в том же году познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году знаменитость впервые стала матерью. Она родила сына от возлюбленного. Блогерша и исполнитель назвали мальчика Ратмиром. Осенью 2020 года знаменитости расстались.

В апреле Решетова заявляла, что материнство сделало ее еще более привлекательной. Блогерша отмечала, что беременность и роды положительно сказались на ее внешности.

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