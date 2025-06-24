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Ковальчук о знакомстве с Чумаковым: «Секс был практически на первом свидании»

Певица Юлия Чумакова заявила о важности секса в браке после скандала с Чумаковым
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juliakovalchuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Качество секса влияет на долговечность брака. Об этом заявила певица Юлия Чумакова на Rutube-шоу «Злые языки».

По словам исполнительницы, длительные отношения невозможны у пары с «плохим сексом». Ковальчук вспомнила, что быстро вступила в интимную близость со своим супругом Алексеем Чумаковым после знакомства.

«Секс был практически на первом свидании. Мы взрослые люди, надо было сразу все попробовать и проверить», — отметила она.

Ковальчук также раскрыла, что ей было тяжело в начале отношений с Чумаковым. Знаменитость призналась, что ей потребовалось много лет, чтобы научиться «прогибаться под мужчину».

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая — Алисия.

Супруг Ковальчук попал в скандал после недавнего интервью Светлане Бондарчук. Во время беседы артист заявил, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Позднее пользователи социальных сетей возмутились, что исполнитель высказался подобным образом о матери своих детей. Они назвали его поведение «днищем».

Ранее Рубальская рассказала о влюбленности в 33-летнего певца.

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