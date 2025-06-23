На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ушел из жизни советский кинорежиссер Киструга

Советский режиссер Мирча Киструга умер в возрасте 77 лет
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Советский и молдавский режиссер Мирча Киструга умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на источник.

Автор известных документальных фильмов и киножурналов скончался 22 июня в Кишиневе. Причины смерти не уточняются. За день до этого Киструга опубликовал в соцсетях обращение к поклонникам: «Я ушел, прощайте».

Киструга родился в 1948 году. В 1971 году он закончил факультет режиссуры документального кино ВГИКа. В Москве он учился у известного мастера Романа Кармена. С 1986 года он стал членом Союза кинематографистов Молдовы, а в 1997-м занял пост его вице-председателя.

С конца 1960-х годов Киструга снимал киножурналы «Советская Молдавия», «Жизнь в образах», «Образы Родины», «Пионеры Молдавии», «Спортивная Молдавия», «Человек на распутье», «Изгои», «Другие голоса» и многие другие. Его последние работы относятся ко второй половине 2000-х годов.

Ранее стало известно о смерти актера Евгения Стратана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами