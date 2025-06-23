Белый признался, что воровал в детстве и «рад» этому

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в рамках YouTube-проекта «Давайте вместе сделаем шоу», что в детстве воровал у родителей деньги.

Белый порадовался, что родился в тот момент, когда были распространены еще бумажные деньги. Нынешние подростки, считает юморист, живут «скучно».

«Вы вообще задумывались, что сейчас ребенок лишен этого. Как ему сейчас украсть деньги у родителей? Их же нет [физически]. Я выбирал момент, когда в кошельке было много купюр, залазил и выбирал. Я рад, что мое детство прошло тогда», — отметил он.

Белый также вспомнил, что вел два дневника: один для учителя, а второй — для родителей. По словам Белого, во второй дневник ему ставили оценки солдаты из воинской части, где проходил службу его отец.

«Я еще обманывал, что у нас нет родительских собраний. Знаешь, что у нас такая либеральная школа и детям доверяют», — рассказал стендапер.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

Ранее Белый объяснил, почему не может вернуться в Россию.