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Мишустин поздравил Светлану Крючкову

Премьер-министр РФ Мишустин поздравил Светлану Крючкову с днем рождения
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку РСФСР Светлану Крючкову с днем рождения. Его обращение опубликовано на сайте правительства России.

Мишустин пожелал Крючковой неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья и всего наилучшего.

«Яркий, многогранный талант, актерское мастерство и беззаветная преданность своему делу снискали Вам заслуженное профессиональное признание, искреннюю любовь и восхищение зрителей, отмечены высокими государственными наградами и премиями», — заявил премьер-министр.

22 июня Светлане Крючковой исполнилось 75 лет. В 1973-м она окончила Школу-студию МХАТ и начала служить в Московском Художественном театре. Она дебютировала в кино еще в студенческие годы, сыграв в картинах «Офицер запаса» и «Большая перемена».

В фильмографии Крючковой более 90 работ. Она приняла участие в таких проектах, как «Курьер», «Женитьба», «Ликвидация», «Брежнев», «Чучело», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Не может быть!».

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