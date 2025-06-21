На Викторию Боню подали иск о неосновательном обогащении

На телеведущую Викторию Боню подавали в суд с требованием вернуть деньги, полученные в результате якобы неосновательного обогащения. Об этом сообщили в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в декабре 2024 года, однако в июне истица отказалась от своих требований.

Инициатором иска выступила женщина по фамилии Иванчук. В прошлом году человек с такой же фамилией — Максим Иванчук — также подавал иск к Боне о защите чести и достоинства, но позднее отказался от претензий. Причины подачи и последующего отказа от исков в материалах суда не раскрываются.

При этом и на Иванчука подавали иск. В августе 2024 года стало известно, что мать Виктории Бони, Галина Ивановна, подала иск на пластического хирурга с таким именем. По информации Mash, женщине сделали липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику. Сообщалось, что после операций у нее остались заметные шрамы, начался некроз тканей, а также она не смогла двигать шеей.

Ранее Боня впервые показала лицо матери после неудачной пластики.