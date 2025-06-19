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В прокат снова выйдет культовый фильм Алексея Учителя

Фильм Алексея Учителя «Прогулка» выйдет 24 июля
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«RWV Film»

Фильм Алексея Учителя «Прогулка» вновь выйдет в прокат. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «RWV Film».

Прокат приурочен к 22-летию фильма. Картина стартует 24 июля.

«Прогулка», вышедшая на экраны 22 года назад, стала культовым событием отечественного кинематографа начала XXI века. Это не просто мелодрама, а тонкое и чувственное исследование встречи, которая могла не произойти — и все же случилась, изменив все. В то же время «Прогулка» — это портрет Петербурга и его горожан, снятый в уникальное время», — отметили в пресс-службе.

В главных ролях Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов. Для Пеговой «Прогулка» стала дебютом в кино. В ленте также приняли участие Евгений Гришковец, Карэн Бадалов, Наталия Курдюбова, Андрей Казаков, Ксения и Полина Кутеповы, Сергей Пускепалис, Кирилл Пирогов, Тагир Рахимов, Галина Тюнина.

Фильм повествует о девушке и ее двух случайных спутниках. Молодые люди гуляют по Санкт-Петербургу, флиртуют и за полтора часа реального времени проживают любовную драму.

Ранее сообщалось, что Путин может появиться в «Простоквашино».

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