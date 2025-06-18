Тимати заподозрили в измене беременной Валентине Ивановой: «Ждем четвертого ребенка»

Модель Анастасия Аникина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместные фотографии с рэпером Тимати (он же — Тимур Юнусов), которые спровоцировали слухи о романе между знаменитостями.

«Красиво… Похоже на новую любовь»; «О, ждем четвертого ребенка от другой»; «Что по Валентине [Ивановой] (беременной возлюбленной Тимати. — «Газета.Ru»)?» — написали под постом Акининой.

При этом издание Super.ru заверило, что Тимати и Аникина не состоят в романтических отношениях, поскольку модель давно замужем за другом Тимати, предпринимателем Романом Ураловичем.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

В 2022 году Тимати начал встречаться с моделью Валентиной Ивановой. Ходили слухи о свадьбе знаменитостей, но их позднее опровергала мать Юнусова. В мае 2025 года стало известно, что пара ждет рождения общего ребенка. Иванова опубликовала фото в купальнике на фоне моря и продемонстрировала округлившийся живот.

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