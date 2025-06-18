На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тимати заподозрили в измене беременной Валентине Ивановой: «Ждем четвертого ребенка»

Поклонники Тимати заподозрили рэпера в измене из-за фото с моделью Аникиной
close
Игорь Шабалин/igor_shabalin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель Анастасия Аникина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместные фотографии с рэпером Тимати (он же — Тимур Юнусов), которые спровоцировали слухи о романе между знаменитостями.

«Красиво… Похоже на новую любовь»; «О, ждем четвертого ребенка от другой»; «Что по Валентине [Ивановой] (беременной возлюбленной Тимати. — «Газета.Ru»)?» — написали под постом Акининой.

При этом издание Super.ru заверило, что Тимати и Аникина не состоят в романтических отношениях, поскольку модель давно замужем за другом Тимати, предпринимателем Романом Ураловичем.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

В 2022 году Тимати начал встречаться с моделью Валентиной Ивановой. Ходили слухи о свадьбе знаменитостей, но их позднее опровергала мать Юнусова. В мае 2025 года стало известно, что пара ждет рождения общего ребенка. Иванова опубликовала фото в купальнике на фоне моря и продемонстрировала округлившийся живот.

Ранее сообщалось, что Киркорову не помог совет Петросяна по борьбе с зависимостью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами