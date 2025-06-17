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Жену Есенина сыграла чемпионка мира по художественной гимнастике

В Москве прошел спектакль «Наваждение»
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Пресс-служба спектакля «Наваждение»

В Москве прошла премьера спектакля «Наваждение». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе постановки.

Показ состоялся в День России – 12 июня в концертном зале «Москва». Художественным руководителем и продюсером проекта стала тренер по художественной гимнастике Ирина Винер. В качестве постановщиков выступили чемпионка Европы по художественной гимнастике Зарина Мухитдинова и чемпион мира по танцам Денис Тагинцев.

Действие спектакля происходит в начале XX века. Артисты представили семь новелл, рассказывающих о любви и страсти известных исторических личностей.

«Это очень красивая постановка с глубоким смыслом о жизни героев, которых я люблю и восхищаюсь: Айседора Дункан и Сергей Есенин, Чарли Чаплин и Анна Павлова, Александр Вертинский и Марлен Дитрих, Коко Шанель и Игорь Стравинский, Анна Ахматова и Амедео Модильяни, Гала и Сальвадор Дали, Майя Плисецкая и Родион Щедрин», — поделилась Мухитдинова.

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ульяна Донскова, а также двукратная чемпионка мира Екатерина Селезнева исполнили роль Айседоры Дункан. Мужа родоначальницы художественной гимнастики, поэта Сергея Есенина сыграл ведущий актер театра Романа Виктюка Игорь Неведров. В этой новелле режиссер показал всю сложность и трагичность отношений известной пары.

Заслуженный мастер спорта России Лала Крамаренко предстала перед зрителями в образе Коко Шанель. Майю Плисецкую и Родиона Щедрина воплотили на сцене прима и премьер Большого Театра Кристина Кретова и Игорь Цвирко.

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