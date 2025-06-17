Известный немецкий певец выступит на российском рок-фестивале

Фестиваль «НашРокФест 2025» пройдет с 8 по 10 августа

В Подмосковье состоится Международный Культурно-просветительский Музыкальный рок-фестиваль «НашРокФест 2025». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль пройдет с 8 по 10 августа на площадке Новая Рига ПАРК. В мероприятии примут участие более 60 артистов и групп. Специальным гостем станет немецкий музыкант Деро Гои (настоящее имя — Штефан Музиоль). Артист наиболее известен как бывший барабанщик и вокалист группы Oomph!.

Также в событии примут участие группы «АнимациЯ», «Мураками», «Эпидемия», «Гран-Куражъ», «План Ломоносова», «Бригадный подряд», «Ермак!» и т.д.

«Эпидемия» представит полноценную метал-постановку «Сокровище Энии» при участии Артура Беркута, Константина Румянцева, Алевтины Леонтьевой, Андрея Лобашева.

Посетители фестиваля смогут побывать на АРТ-кластере, где своим творчеством поделятся поэты, художники, театралы, дизайнеры-модельеры. Там пройдут различные мастер-классы. К примеру, по тату и кузнечному делу. В тематических зонах для детей состоятся командная игра «Лазертаг», квизы и квесты.

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