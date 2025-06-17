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Гулькина разругалась с Суханкиной из-за продюсера: «Я ему отказала в отношениях, а она подобрала»

Певица Гулькина вспомнила, что поссорилась с Суханкиной из-за продюсера «Миража»
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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Наталья Гулькина призналась на Rutube-шоу «Злые языки», что окончательно поссорилась с экс-коллегой по группе «Мираж» Маргаритой Суханкиной из-за продюсера Сергея Лаврова.

«Мы же с ней разошлись из-за нашего продюсера Сергея Лаврова. Я вам хочу сказать, что я отказала ему в отношениях», — начала Гулькина, на что ведущая проекта Наташа Гасанханова добавила: «А она подобрала…»

Гулькина подтвердила слова Гасанхановой. Она отметила, что часто ругалась с экс-коллегой по «Миражу» из-за мужчин. Первая ссора между артистками, вспомнила Гулькина, произошла, когда Суханкина только начала вливаться в коллектив. Тогда директор группы предложил артисткам ездить вместе на концерты, чтобы повысить узнаваемость новой солистки. Певицы разругались на фоне возмущения Суханкиной из-за гонорара.

«Я — ей: «Послушай, в свое время я ездила даже за 200$». И мои слова «даже я» ее сильно разозлили. «А кто ты такая? — сказала она мне. — Ты никто, и звать тебя никак! А у меня консерваторское образование». Она мне сказала, что я дворняга», — раскрыла Гулькина.

Певица заявила, что не верит в возможность воссоединения с экс-коллегой на сцене. По ее словам, их камбэк может произойти только после публичных извинений от Суханкиной. Но исполнительница, считает Гулькина, никогда не попросит прощения «из-за высокомерия».

В то же время Гулькина отметила, что не держит зла на коллегу и готова обнять ее при встрече.

Ранее Лавров назвал Shaman стал неприятным и отталкивающим из-за звездной болезни.

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