Тодоренко о проблемах в браке c Топаловым: «У нас пропал секс!»

Телеведущая Регина Тодоренко вспомнила, что полгода отказывала мужу в сексе после родов

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что прибегала к помощи семейного психолога из-за отсутствия секса в браке с певцом Владом Топаловым. Об этом знаменитость сообщила на YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

«У нас пропал секс! Ужас! <…> У меня «голова болела» полгода, так мне было плохо», — заявила экс-ведущая «Орла и решки».

Тодоренко пояснила, что после рождения первого ребенка она столкнулась с отсутствием либидо. Ей хотелось «надеть старую вязаную кофту и крутиться в кресле-качалке», а не вступать в интимную близость с мужем. По словам телеведущей, изначально Топалов вел себя деликатно, но затем супруги «начали вымещать на детях» проблемы в браке – через детей «транслировать недовольства друг другом».

«Мы стали ругаться на почве детей, у нас начинали разгораться конфликты и скандалы», — пояснила телеведущая.

Специалист, раскрыла Тодоренко, посоветовал паре поставить интимную жизнь в график.

В начале июня 2025 года стало известно, что Тодоренко станет матерью в третий раз. Она приехала на торжество в честь годовщины свадьбы Натальи Подольской и Владимира Преснякова в обтягивающем платье, которое подчеркивало ее округлившийся живот.

Топалов и Тодоренко официально зарегистрировали отношения в 2018 году за несколько недель до рождения первенца. Пара воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава.

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