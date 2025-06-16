Сергея Шнурова засняли за поцелуем с экс-супругой в Екатеринбурге

Певец Сергей Шнуров воссоединился с экс-супругой Ольгой Абрамовой спустя 8 месяцев после развода. Об этом сообщает «СтарХит», подтверждая информацию кадрами с недавнего концерта музыканта в Екатеринбурге.

14 июня Шнуров выступил на стадионе «Екатеринбург Арена». На концерте заметили его экс-супругу Ольгу Абрамову, которую музыкант «осыпал поцелуями и нежно обнимал» еще до начала мероприятия. Во время исполнения песни «Жигули» Шнуров на глазах у многотысячной толпы спустился со сцены, чтобы станцевать с Абрамовой медленный танец. Под конец артист поцеловал женщину.

Telegram-канал «Антиглянец» подтверждает, что Шнуров и Абрамова воссоединились. Источник СМИ раскрыл, что развод знаменитостей «был недолгим».

Впервые слухи о воссоединении пары появились еще в начале января 2025 года, когда Абрамову заметили на концерте группы «Ленинград» на Бали.

В сентябре 2024 года сообщалось, что Абрамова подала на развод со Шнуровым. 21 октября знаменитости официально развелись. В браке пара состояла с 2018 года, у них родились двое детей. Женщина младше музыканта на 18 лет: сейчас ей 33 года, а Шнурову — 51 год.

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