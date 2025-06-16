На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергея Шнурова засняли за поцелуем с экс-супругой в Екатеринбурге

Певец Сергей Шнуров воссоединился с женой спустя 8 месяцев после развода
close
celebrities1news/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
celebrities1news/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Сергей Шнуров воссоединился с экс-супругой Ольгой Абрамовой спустя 8 месяцев после развода. Об этом сообщает «СтарХит», подтверждая информацию кадрами с недавнего концерта музыканта в Екатеринбурге.

14 июня Шнуров выступил на стадионе «Екатеринбург Арена». На концерте заметили его экс-супругу Ольгу Абрамову, которую музыкант «осыпал поцелуями и нежно обнимал» еще до начала мероприятия. Во время исполнения песни «Жигули» Шнуров на глазах у многотысячной толпы спустился со сцены, чтобы станцевать с Абрамовой медленный танец. Под конец артист поцеловал женщину.

Telegram-канал «Антиглянец» подтверждает, что Шнуров и Абрамова воссоединились. Источник СМИ раскрыл, что развод знаменитостей «был недолгим».

Впервые слухи о воссоединении пары появились еще в начале января 2025 года, когда Абрамову заметили на концерте группы «Ленинград» на Бали.

В сентябре 2024 года сообщалось, что Абрамова подала на развод со Шнуровым. 21 октября знаменитости официально развелись. В браке пара состояла с 2018 года, у них родились двое детей. Женщина младше музыканта на 18 лет: сейчас ей 33 года, а Шнурову — 51 год.

Ранее звезда «Полицейского с Рублевки» рассказал о своем самочувствии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами