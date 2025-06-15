Айза обратилась в больницу

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что отправилась в поликлинику на капельницы.

По словам Айзы, ей также пришли анализы.

«Надеюсь, что врач скажет, что я молода, здорова и готова рожать», — поделилась знаменитость.

Айза призналась, что захотела стать матерью. По ее словам, 14 июня она впервые произнесла вслух о своем желании завести ребенка, а также о страхах за возраст. Блогерша назвала это своим подвигом.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. В марте 2023 года бизнесвумен вложила два миллиона рублей в дом на острове в Индонезии. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок. Она планирует сдавать помещение в аренду.

Ранее Айза заявила, что сын считает их с Гуфом фриками.