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Zivert о ролике Воробьева про макияж: «Кринж года»

Певица Zivert: Воробьев использовал фильтр, когда снимал ролик про макияж
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) призналась в «Шоу Воли», что считает «трешем» ролик коллеги Алексея Воробьева о макияже.

Воробьев заявлял, что женщины красятся только для общества и пытаются подстроиться под чужое мнение.

«Вы видели этот ролик? Как Алексей Воробьев записывает видео, где все женщины неполноценны. И никогда им полноценными не стать, потому что они красятся», — заявила Zivert.

Певица намекнула, что высказывание Воробьева было лицемерным. Она отметила, что артист использовал фильтр в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) во время съемок ролика.

«Это видео – это просто кринж года», — поделилась исполнительница.

В апреле Воробьев заявил, что ему стыдно за скандальный ролик о макияже. По словам певца, он понял, что не прав, когда сам себе подбирал гардероб. Артист захотел надеть водолазку с пиджаком для ролика вместо худи и треников. Он понял, что делает это, потому что «так себя чувствует».

Воробьев заявил, что иногда надо позволять человеку ошибиться и указывать на это. Он поблагодарил поклонников за то, что позволяют ему ошибаться. Артист считает, что только проступки позволяют двигаться вперед.

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