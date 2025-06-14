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Прилепин рассказал, как в России примут возвращение Пугачевой

Прилепин: возвращение Пугачевой в Россию никто не заметит
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Писатель Захар Прилепин в беседе с РИА Новости заявил, что возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию вряд ли вызовет общественный резонанс.

По его мнению, те, кто покинул страну в трудный период, не заслуживают особого внимания. При этом Прилепин отметил, что даже лица, признанные иноагентами, могут вернуться — им это не запрещено, если они соблюдают определенные условия при распространении своей культурной продукции. Он подчеркнул, что любой из уехавших после начала специальной военной операции может приехать обратно хоть завтра, и рано или поздно, по его словам, все вернутся.

Также писатель предположил, что значительная часть уехавших уже вернулась. По его словам, пока не видно лишь тех, кто был наиболее известен — в числе таких он назвал Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом). При этом он выразил уверенность, что, например, Земфира (признана в РФ иностранным агентом) уже могла quietly (с англ. «тихо») вернуться. Большинство айтишников, по его словам, и вовсе уже находятся в России.

Прилепин также обратил внимание на то, что многим российским авторам, которые остались и активно поддерживают страну, непросто заявить о себе в культурной среде. Он рассказал, что многие из них отправлялись добровольцами, рисковали на передовой, помогали фронту, часто на личные средства. Однако, как отметил писатель, несмотря на продолжающийся конфликт, в центре внимания вновь оказываются деятели культуры, которым эта война была безразлична и которые, по его словам, не принимали в ней участия.

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