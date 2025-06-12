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Наталья Рудова о домогательствах режиссера: «Мне было 20, я еще была птенчиком»

Актриса Рудова призналась, что сталкивалась с домогательствами режиссера из РФ
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Актриса Наталья Рудова призналась, что сталкивалась с домогательствами со стороны одного из режиссеров в начале своей карьеры в России. Об этом знаменитость сообщила на шоу «Алена, Блин! Посидим».

«Мне было 20-21, я [еще была] птенчиком и одуванчиком. На встрече с одним известным режиссером, чье имя я, естественно, не буду называть, реально была такая история. Я что-то играла, сидела плакала на встрече в его кабинете, а он: «Если там что-то хочешь [получить роль], то, пожалуйста, [соглашайся] на ужин со мной», — рассказала Рудова.

Актриса не стала более подробно раскрывать детали ситуации. Она уточнила, что не согласилась на предложение кинематографиста, «сбежав» из его кабинета. Ведущая шоу Алена Жигалова предположила, что домогавшийся до Рудовой режиссер еще жив.

Актриса также призналась, что ей всегда было обидно от того, что ей предлагают роли стерв и жен олигархов из-за внешности. Также, пояснила артистка, ей неприятно, поскольку многие думают, будто она построила карьеру благодаря внешности.

Актриса Наталья Рудова родилась в Узбекистане, но ее детство прошло в Казахстане, в городе Актау. Позже звезда с матерью и сестрой переехала в Иваново, где она окончила училище культуры.

Рудова признавалась в соцсетях, что в детстве ее высмеивали взрослые, называя «глупой» и «никому не нужной». По словам знаменитости, люди издевались над ней ради самоутверждения, но это только придавало актрисе сил для работы над собой и достижения собственных целей. Артистка отмечала, что ей хватало ума слушать и доверять мнению матери и сестры, которые всегда ее поддерживали.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова запрещала Янису Тимме смотреть фото 6-летнего сына.

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