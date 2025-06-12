Адвокат Ефремова о внесении актера в базу «Миротворец»: «Потому что он русский»

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил в беседе с aif.ru, что актера внесли в украинскую базу «Миротворец» из-за национальности.

«Потому что он русский человек», — немногословно прокомментировал причину внесения артиста в список представитель.

Накануне стало известно, что Ефремов попал в базу украинского сайта «Миротворец», пока находился в колонии в Белгородской области. Как сообщается на сайте, российский актер якобы участвовал в преступлениях против республики и ее граждан и содействовал военным преступлениям РФ. Причиной его попадания в базу была названа «информационная поддержка открытого нападения России на Украину».

8 июня 2020 года Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади Москвы. Актер в нетрезвом состоянии на автомобиле Jeep Grand Cherokee протаранил Lada, в которой сидел 57-летний мужчина Сергей Захаров. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Инцидент получил большой общественный резонанс. В итоге Ефремова признали виновным и осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание его отправили в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Актер в 2020 году признавался, что сожалеет о случившемся.

В апреле этого года суд удовлетворил просьбу Ефремова об УДО, при этом запретив ему садиться за руль в течение трех лет.

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