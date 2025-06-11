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Раскрыта дата премьеры мюзикла по хитам Розенбаума

Актер Александр Яцко сыграет главную роль в мюзикле по хитам Розенбаума
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Заслуженный артист России Александр Яцко исполнит главную роль в мюзикле-откровении «Вальс-бостон», созданном при участии Александра Розенбаума. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс Афиши.

Премьера «Вальса-бостона» от режиссера Михаила Миронова состоится 6 сентября в Московском театре эстрады. Постановка перенесет зрителей в Ростов-на-Дону 1920-х годов, и под аккомпанемент знакомых хитов расскажет историю о настоящей любви, проходящей испытания временем, крепкой мужской дружбе, преемственности поколений и важности второго шанса.

«Эта постановка — настоящее откровение, ее сценарий выстроен таким образом, чтобы зритель проживал историю как часть своей жизни. Команда мюзикла тонко чувствует внутренний мир моего творчества и мастерски перекладывает его на сцену. Мои песни сотканы в единую историю, и если бы они были книгой, то наш мюзикл мог бы стать ей», — сказал Александр Розенбаум.

Яцко, в свою очередь, назвал спектакль амбициозным и глубоким проектом с настоящей драматургией и внутренней правдой. По его словам, в постановке создается «целая вселенная, в которой можно думать, чувствовать и рисковать.

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