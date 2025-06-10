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Белорусская певица объяснила, почему перестала смотреть «Евровидение»

Певица Анастасия Кравченко перестала смотреть «Евровидение» после ухода России
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Белорусская певица Анастасия Кравченко призналась в беседе с NEWS.ru, что перестала смотреть «Евровидение».

Кравченко рассказала, что в детстве музыкальный конкурс выглядел красиво. «Евровидение» ассоциировалось у нее с музыкальным праздником. Однако позже, по ее мнению, на мероприятии стал чрезмерно проявляться эпатаж.

«И когда Белоруссия отстранилась от конкурса, я вообще перестала смотреть. Где-то какие-то номера урывками, потому что Россия еще участвовала. Но когда и РФ ушла с Евровидения, подумала, зачем мне это смотреть?» — поделилась артистка.

Анастасия Кравченко представит Белоруссию на «Интервидении» осенью 2025 года. Она верит и надеется, что конкурс «переплюнет» «Евровидение». На данный момент артистка еще работает над песней для мероприятия.

«Это будет 100% какая-то движняковая классная песня вместе с хореографией. Одно из моих желаний — синхронно выступить с балетом. Постановка классная, яркая, а песня по смысловой нагрузке пока еще дорабатывается», — отметила певица.

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