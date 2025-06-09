Федункив объяснила возродившуюся популярность Кадышевой

Актриса Марина Федункив объяснила возродившуюся популярность Надежды Кадышевой. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Федункив, сейчас популяризируется патриотизм, любовь к России, и этот тренд может поддержать именно Кадышева, потому что в ее песнях есть и душа, и любовь, и страдания.

«Есть музыка для головы, для души и для ног. А Надежда Кадышева — это просто огонь — ноги», — добавила она.

Накануне стало известно, что народная артистка РФ Надежда Кадышева заработает сотни миллионов рублей за концерт в «Лужниках».

Минимальная стоимость билетов на выступление артистки составляет 2 тыс. рублей, а самая высокая – 15 тыс. рублей. СМИ подсчитали, что за мероприятие Кадышева заработает более 680 млн рублей, если сможет собрать стадион полностью.

Ранее Кадышева возглавила список артистов российской эстрады, гонорары которых достигают баснословных сумм.