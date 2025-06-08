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Самойлова показала ягодицы на премии МУЗ-ТВ: «Эпик фейл»

Модель Самойлова рассказала, что у нее разошлась молния на ягодицах
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samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Оксана Самойлова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что у нее разошлась молния на платье во время премии МУЗ-ТВ 2025.

«Это эпик фейл (с английского epic fail – «полный провал» — «Газета.Ru»)», — заявила блогерша.

Самойлова показала, что молния треснула прямо на ягодицах. Модель продемонстрировала дыру в платье. Она порадовалась, что инцидент произошел к концу вечера.

«Придется идти к машине и прикрывать», — отметила знаменитость.

Оксана Самойлова вышла на премию Муз-ТВ в бежевом платье со стразами и глубоким декольте. Образ дополнило ожерелье, солнцезащитные очки и туфли с острым мысом. Волосы ей уложили в пучок и сделали вечерний макияж. Перед папарацци модель появилась под руку с мужем, рэпером Джиганом. Платье Самойловой напомнило образ Селены Гомес на «Оскаре». Певица тогда примерила бежевое платье с похожей текстурой материала.

Джиган и Самойлова женаты с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале 2024-го рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

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