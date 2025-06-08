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Садальский выразил сочувствие Киркорову: «Зависимость и страх»

Актер Садальский пожелал Киркорову скорейшего выздоровления
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Станислав Садальский в своем блоге в LiveJournal выразил сочувствие народному артисту России Филиппу Киркорову.

Садальский отметил, что Киркоров – отец двух детей, которых нужно поднимать. Он пожелал певцу скорейшего выздоровления.

«Зависимость и страх — вот что владеет почти всеми людьми, независимо от статуса, материального положения. Все это толкает человека на необдуманные действия. Последствия этого — всякие болячки. А сейчас уже поздно. По себе знаю», — отметил актер.

В июле Филипп Киркоров во время церемонии вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ» 2025 «Легенда» рассказал зрителям о своем выздоровлении после ожога.

По словам исполнителя, он восстанавливался в течение месяца — в это время он находился в полной изоляции без телефона и связи.

Киркоров также упомянул, что активно готовится к традиционному летнему туру.

25 апреля певец получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

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