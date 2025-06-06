В России объявили финалистов Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

50 подростков вошли в финал седьмого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе книжного фестиваля «Красная площадь».

Объявление финалистов прошло в рамках фестиваля. Финал пройдет в сентябре в Москве. В него впервые вошли ребята из Донецкой Народной Республики, Брянской, Калужской, Курганской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Участников конкурса оценивали члены жюри — Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Ольга Лишина, Вадим Панов, Нина Дашевская и Яна Вагнер. Они выбрали 50 лучших рассказов из 2200. Популярными темами сезона стали «Небесный трамвай», «На стене написано» и «Секрет моего сердца».

«Тексты нового сезона конкурса показались мне не такими разнообразными, как в прошлом году. Некоторые написаны как под копирку – сказанное касается «узких тем», привязанных к чему-то конкретному (например, «Кормилец уток»). Как будто фантазия юных писателей работает в строго заданном направлении. Но были, конечно, и прекрасные исключения – мой рассказ-фаворит тоже вроде бы «про уток», но на самом деле все намного интереснее», — заявила Матвеева.

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