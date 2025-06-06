На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России объявили финалистов Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

Финал Всероссийского литературного конкурса «Класс!» пройдет в Москве
close
Пресс-служба фестиваля «Красная площадь»

50 подростков вошли в финал седьмого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе книжного фестиваля «Красная площадь».

Объявление финалистов прошло в рамках фестиваля. Финал пройдет в сентябре в Москве. В него впервые вошли ребята из Донецкой Народной Республики, Брянской, Калужской, Курганской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Участников конкурса оценивали члены жюри — Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Ольга Лишина, Вадим Панов, Нина Дашевская и Яна Вагнер. Они выбрали 50 лучших рассказов из 2200. Популярными темами сезона стали «Небесный трамвай», «На стене написано» и «Секрет моего сердца».

«Тексты нового сезона конкурса показались мне не такими разнообразными, как в прошлом году. Некоторые написаны как под копирку – сказанное касается «узких тем», привязанных к чему-то конкретному (например, «Кормилец уток»). Как будто фантазия юных писателей работает в строго заданном направлении. Но были, конечно, и прекрасные исключения – мой рассказ-фаворит тоже вроде бы «про уток», но на самом деле все намного интереснее», — заявила Матвеева.

Ранее в российском бизнесе нашли Александра Сергеевича Пушкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами