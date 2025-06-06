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В российском бизнесе нашли Александра Сергеевича Пушкина

РИА Новости: 12 полных тезок Пушкина ведут бизнес в России
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Худ. Кипренский

Двенадцать человек с именем Александр Сергеевич Пушкин ведут свой бизнес в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

По данным издания, полные тезки русского поэта занимаются индивидуальным предпринимательством (ИП). Среди них жители ДНР, Хакасии, Астраханской, Рязанской, Ивановской, Томской, Волгоградской, Тульской и Московской областей, Алтайского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Часть Пушкиных ведут бизнес по торговле различными товарами. К примеру, занимаются продажей напитков, молочной продукции, сантехники и автозапчастей. Некоторые ИП тезок поэта специализируются на ремонте – садового оборудования, компьютеров, а другие на производстве ремонтных материалов, лифтов, прокате самокатов и организации работы автостоянок.

РИА отмечает, что за все время работы реестра насчитывается около 76 ИП от полных тезок Пушкина. Однако на данный момент большая часть предпринимателей закрыли свой бизнес.

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