Вячеслав Чепурченко стал шантажировать участников психологического шоу

Актер Вячеслав Чепурченко стал шантажировать участников психологического реалити «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Чепурченко, устав от экстрасенсов, заявил, что он «сломался». Актер добавил, что больше не хочет находиться в одной компании и команде с неприятными ему людьми.

«Я заявляю официально: я не хочу больше участвовать в этой игре. Если вы меня сейчас не выгоните, я предупреждаю: я буду саботировать большое испытание, и вы не заработаете никаких денег», — перешел на шантаж он.

Съемки «Мастера игры» прошли в Марокко, а премьера шоу, в котором участникам нужно будет вычислять играющих «втемную» коллег, состоялась 17 мая. Ведет шоу российская звезда Голливуда — актер Юрий Колокольников. В проекте принимают участие артисты, блогеры и звезды шоу об экстрасенсах.

Новый выпуск реалити «Мастер игры» выйдет в эфир в субботу в 19:00.

Ранее Колокольников рассказывал, что на «Мастере игры» впервые попробовал себя в роли телеведущего.