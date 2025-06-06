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Звезда «Холопа» встала за кассу супермаркета в Москве

Актриса Дибцева стала продавцом-кассиром в Москве ради героини «Нереалити-2»
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KION

Актриса Ольга Дибцева стала продавцом-кассиром магазина «Пятерочка» на Шелепихинской набережной в Москве, чтобы прочувствовать опыт своей героини из комедии «Нереалити». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

Сотрудники супермаркета провели для актрисы небольшой инструктаж, объяснив, как правильно пробивать чек на кассе, общаться с покупателями и выкладывать товары в зале. Многие узнали Ольгу и были удивлены неожиданной встречей со звездой в роли продавца.

Премьера второго сезона сериала «Нереалити» состоялась 1 июня в онлайн-кинотеатре KION. Дибцева сыграла в проекте роль телезвезды Риты Валеевой, которая после многолетних съемок в реалити-шоу вернулась в родной городок Костров, чтобы начать новую жизнь без скандалов и интриг. В новых эпизодах героиня Дибцевой устраивается продавцом-кассиром на АЗС «Волна».

В «Нереалити-2» также снялись Николай Фоменко и Инга Оболдина, которые сыграли родителей героини Дибцевой; Мира Малахова в роли дочки-подростка Гали — вокруг их отношений с Ритой строится главный конфликт сезона.

Режиссером-постановщиком нового сезона стал Леонид Тележинский, который также сыграл в сериале одну из ролей.

Ранее стало известно, что сериал «Беременна в 16!» получил прокатное удостоверение в России.

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