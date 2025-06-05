На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Они его обожают»: Куклачев поет своим кошкам хиты Shaman

Куклачев признался, что его кошки любят слушать хиты Shaman в его исполнении
close
Андрей Соломонов/РИА «Новости»

Художественный руководитель Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачёв рассказал, что очень любит петь и обладает хорошими вокальными данными. В беседе с Общественной Службой Новостей он объяснил отказ от музыкальной карьеры нехваткой времени, а также признался, что часто поёт своим кошкам хиты Shaman (Ярослава Дронова).

В День защиты детей Куклачёв спел несколько песен с певицей Айзой, удивив публику своим талантом. По словам дрессировщика, у него хороший слух и петь он умеет в самых разных жанрах – от джазовых композиций до застольных песен. При этом из-за высокой загруженности уделить внимание музыкальной карьере артист не может.

По словам дрессировщика, в последнее время он час то поёт хиты Shaman, что высоко ценят его «хвостатые коллеги».

«Вы знаете, удивительное дело: мои кошки обожают его песни, я сам не могу понять, что это за феномен, — признался Куклачёв. — Теперь я и сам подсел на его творчество. Меня как раз Ярослав очень вдохновляет и заставляет работать с двойной силой».

Напомним, недавно народный артист РСФСР выступил на заседании Совфеда с речью о добром человеке. Переходя на крик, он заявил, что доброта – это внимательность, чуткость, умение прощать и заботливость. Дрессировщик призвал воспитывать эти качества, а своё выступление он сопровождал активной жестикуляцией.

Ранее сообщалось, что Юрия Куклачёва расстроила идея депутатов запретить циркам покупать животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами