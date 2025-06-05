«Они его обожают»: Куклачев поет своим кошкам хиты Shaman

Художественный руководитель Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачёв рассказал, что очень любит петь и обладает хорошими вокальными данными. В беседе с Общественной Службой Новостей он объяснил отказ от музыкальной карьеры нехваткой времени, а также признался, что часто поёт своим кошкам хиты Shaman (Ярослава Дронова).

В День защиты детей Куклачёв спел несколько песен с певицей Айзой, удивив публику своим талантом. По словам дрессировщика, у него хороший слух и петь он умеет в самых разных жанрах – от джазовых композиций до застольных песен. При этом из-за высокой загруженности уделить внимание музыкальной карьере артист не может.

По словам дрессировщика, в последнее время он час то поёт хиты Shaman, что высоко ценят его «хвостатые коллеги».

«Вы знаете, удивительное дело: мои кошки обожают его песни, я сам не могу понять, что это за феномен, — признался Куклачёв. — Теперь я и сам подсел на его творчество. Меня как раз Ярослав очень вдохновляет и заставляет работать с двойной силой».

Напомним, недавно народный артист РСФСР выступил на заседании Совфеда с речью о добром человеке. Переходя на крик, он заявил, что доброта – это внимательность, чуткость, умение прощать и заботливость. Дрессировщик призвал воспитывать эти качества, а своё выступление он сопровождал активной жестикуляцией.

Ранее сообщалось, что Юрия Куклачёва расстроила идея депутатов запретить циркам покупать животных.