Семья Веры Алентовой прокомментировала слухи об операции у артистки

Актрисе театра и кино, народной артистке России Вере Алентовой не проводили операцию, заявила «Газете.Ru» ее дочь, телеведущая Юлия Меньшова. По ее словам, вдова режиссера чувствует себя прекрасно.

«Нет, это не так (не прооперировали — «Газета.Ru»). Вера Валентиновна прекрасно себя чувствует и ежедневно ходит на работу во ВГИК, а также в театр им. Пушкина», — сказала Меньшова.

О том, что звезде фильма «Москва слезам не верит» провели операцию после госпитализации в Москве, сообщил SHOT. По данным Telegram-канала, Алентова попала в больницу из-за жалоб в области живота. В ходе обследования медики якобы обнаружили у знаменитости новообразование, а затем успешно прооперировали.

На данный момент, отмечает SHOT, вдова Владимира Меньшова «временно утратила трудоспособность». При этом ближайший спектакль с ее участием в Театре Пушкина, который запланирован в конце июня, по-прежнему должен состояться.

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