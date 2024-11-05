Жанна Эппле стала жертвой мошенников

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс заявила в беседе с «Пятым каналом», что заслуженная артистка России Жанна Эппле попала в сеть мошенников.

Бледанс отметила, что злоумышленники лишают Эппле всего. Артистка уточнила, что знает о банкротстве коллеги. Она назвала актрису порядочным человеком. По словам телеведущей, так сложилась жизнь.

«Поэтому я не думаю, что у кого-то хватит наглости лишить квартиры столь значимую персону», — рассказала телеведущая.

Бледанс понадеялась, что Эппле разберется с финансовыми проблемами и вернет себе квартиру.

«Она достойна, конечно, определенного снисхождения к своей персоне», — заявила Бледанс.

В 2022 году иск на артистку Эппле подала ее давняя знакомая. Она заявила, что в 2010 году Эппле заняла у нее крупную сумму. Женщина требует взыскать с актрисы сумму оставшегося долга — €204 тысяч.

По ее словам, актриса взяла кредит в банке для приобретения недвижимости, но денег не хватило, и тогда Эппле попросила знакомую одолжить. Некоторое время актриса отдавала часть суммы, но вскоре перестала платить.

Ранее Жанне Эппле стало плохо во время спектакля.