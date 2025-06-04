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Малахов разозлил Киркорова на шоу: «Глухие и слепые»

Певец Филипп Киркоров назвал Малахова глухим и слепым на шоу
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров «разозлился» на членов своей команды в четвертом выпуске шоу «Поймай меня, если сможешь», который выйдет 6 июня на телеканале «Россия». Об этом сообщает «7Дней.ru».

В рамках проекта есть две команды: «Звезды» и «Участники». Задача первых — посмотреть номера от обычных телезрителей и выявить тех, кто выступает под фонограмму. «Участникам» в свою очередь нужно убедить «Звезд» в своем вокальном таланте, даже если они поют под фонограмму.

«7Дней.ru» сообщает, что в предстоящем выпуске в команду «Звезд» войдут Филипп Киркоров, певица Клава Кока, режиссер Сергей Шакуров и телеведущий Андрей Малахов. По данным издания, в эфире Киркоров разгневается на коллег, поскольку те не доверятся мнению артиста относительно одной из участниц. В итоге команда ответит неверно.

«Глухие, глухомань, не услышали! <…> А я отгадал, что она поет! Сразу было видно, что вы поете! <…> Глухие, слепые!» — возмутится Киркоров.

Певец также обратится к участнице и выразит восхищение исполнением. Он отметит, что его тронул до глубины души голос артистки — ее тембр и подача.

«От вас шел свет, и я этот свет почувствовал, а мои коллеги нет!» — подытожил исполнитель.

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