На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

В Саудовской Аравии начинается паломничество к исламским святыням

Миллионы мусульман начинают паломничество хадж в Саудовской Аравии
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Мусульмане со всего мира начали прибывать в Саудовскую Аравию для участия в ежегодном паломничестве — хадже, который официально стартует 4 июня. По данным местных властей, уже около 1,5 миллиона паломников пересекли границы королевства и будут совершать религиозные обряды до 9 июня, пишет ТАСС.

Хадж начинается с перехода паломника в состояние ихрама — особой религиозной чистоты. На этом этапе мусульманам необходимо провести полное омовение, надеть специальные одежды (две ткани для мужчин и свободное платье для женщин) и следовать определенным правилам поведения. Затем паломники могут войти на территорию священного комплекса вокруг мечети Аль-Харам в Мекке, где находится Кааба — главная святыня ислама.

Они обходят Каабу по кругу и стремятся прикоснуться к «черному камню», который, согласно преданию, был ниспослан с небес и стал основой святилищ, построенных Адамом и пророком Ибрахимом.

После обхода Каабы паломники семь раз проходят между холмами ас-Сафа и аль-Марва, что символизирует путь жены Ибрахима Хаджар, которая искала воду для своего сына Исмаила. Затем они дважды набирают воду из священного колодца Замзам и отправляются на молитву на горе Арафат, где остаются на открытом воздухе до восхода следующего дня.

Завершающим ритуалом является «побивание шайтана», когда паломники бросают семь камней в сторону трех каменных столбов. В этот день также отмечается Праздник жертвоприношения — Ид аль-Адха, во время которого мусульмане приносят в жертву животное.

По завершении всех обрядов паломники совершают прощальный обход Каабы и могут посетить другие святыни, связанные с именем пророка Мухаммеда.

Ранее в Московской области подготовили площадки для жертвоприношений на Курбан-байрам.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами